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Dünya

Rusya'dan Kuzey Kore'de 'savaş' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Krizin savaşa dönüşme riski yüksek

11 Ağustos 2017 19:44

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’yle Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin kapsamlı bir savaşa dönüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Rus bakan, “Özelliklere söylemlere bakıldığında, risk çok yüksek. Güç kullanmayla ilgili doğrudan tehditler söz konusu” dedi.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, Lavrov sözlerine şöyle devam etti: “ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore’nin eylemlerinin çok sayıda sivil kayıpla sonlanacağını söyledi. Ayrıca Kuzey Kore’ye önleyici saldırı düzenlenmesi gerektiğine dair açıklamalar ile Pyongyang’ın Guam’ı ve ABD askeri üssünü vurma tehditleri sona ermiyor. Dolayısıyla bu bizi elbette çok endişelendiriyor.”

Rusya’nın Vladimir Bölgesi’nde katıldığı bir forumda konuşan Lavrov, “Kuzey Kore, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamıştı ancak daha sonra bu anlaşmadan çekildi. Bugün ise Pyongyang yönetimi, nükleer silah üretmek için tüm meşru haklara sahip olduğunu söylüyor. Ancak Rusya’nın tutumunu biliyorsunuz. Biz, nükleer bir Kuzey Kore’yi kabul etmiyoruz”dedi. Lavrov, Rusya ve Çin’in, krizin çok sayıda insani kayba yol açacak şekilde derinleşmesinin önüne geçmek için bir dizi öneri sunduğunu da kaydetti.

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