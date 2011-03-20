-RUSYA'DAN KOALİSYON GÜÇLERİNE ÇAĞRI MOSKOVA (A.A) - 20.03.2011 - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'da operasyonlara başlayan ülkelere, "ayırt etmeksizin güç kullanmaya son vermeleri" çağrısında bulundu. Bakanlık Sözcüsü Aleksandır Lukaşeviç yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus dahil en az 4 kentte askeri olmayan hedeflerin de vurulduğuna dair bilgiler geldiği belirtilerek, bir hastanenin, yollar ve köprülerin de tahrip edilen yerler arasında olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu kapsamda, ilgili ülkelerin, "ayırt etmeksizin güç kullanmaya son vermeleri" çağrısı yapılarak, BM Güvenlik Konseyi'nin 1973 sayılı kararının operasyonlara gerekçe olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceği, bu tür güç kullanımının, kararda belirtilmiş olan, sivillerin korunması hedefinin dışına çıktığı belirtildi. -BELÇİKA 6 UÇAKLA KATILACAK- Belçika'nın Libya operasyonu için koalisyonun emrine tahsis ettiği altı adet avcı-bombardıman F-16 uçağının yarından itibaren operasyona katılabileceği bildirildi. Belçika Savunma Bakanı Pieter De Crem, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Libya'da dün başlayan operasyona "koalisyonun komutası altında yarından itibaren katılabileceklerini" söyledi. De Crem, operasyonun birkaç haftanın ötesinde daha uzun sürebileceğini ve kara birliklerinin gönderilmesinin de gerekebileceğini belirtti. Bununla birlikte ülkesinin kara operasyonuna katılmayacağını kaydeden De Crem, BM Güvenlik Konseyinin Libya ile ilgili 1973 sayılı kararının "işgal gücünü" yasaklasa da kara harekatına açık kapı bıraktığını savundu. De Crem, amacın Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Lahey'deki mahkeme tarafından yargılanması olduğunu söyledi.