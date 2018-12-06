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Dünya

Rusya'dan Kıbrıs'a ABD uyarısı

"Kıbrıs'ın silahlandırılması gibi bir amacımız yok"

06 Aralık 2018 18:57

Kıbrıs'a ABD'nin adadaki askeri varlığını artırma planına engel olma çağrısı yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, aksi halde Rusya'nın cevabi önlemler alacağını belirtti.

Zaharova, adadaki askeri varlığın artırılmasının ve adanın ABD ile NATO'nun Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki planlarına dahil edilmesinin adanın istikrarına zarar vereceğini ve Rusya'nın Kıbrıs'ı bu konuda uyardığını sözlerine ekledi.

Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Zaharova'nın açıklamalarının sorulması üzerine hükümetin adadaki askeri varlığın artırılmasını amaçlamadığını söyledi.

Prodromu, "Kıbrıs'ın silahlandırılması gibi bir amacımız yok. Kıbrıs, elverişli coğrafi konumu nedeniyle yalnızca resmi talep olması veya memorandum yapılması halinde insani misyon tesislerine ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

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