-RUSYA'DAN KADDAFİ VE AİLESİNE YASAK MOSKOVA (A.A) - 14.03.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in, imzaladığı bir kararnameyle Libya lideri Muammer Kaddafi ve ailesinin Rusya'ya girişini yasakladığı bildirildi. Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Medvedev'in 10 Martta imzaladığı Rusya'ya girişi yasak olanlar listesine Kaddafi ve aile üyelerini de eklediği kaydedildi. Açıklamada, Kaddafi ve ailesinin Rusya'ya girişlerinin yanı sıra Rusya'daki her türlü mali faaliyetlerinin de yasaklandığına dikkati çekildi. Libya'ya yönelik askeri bir operasyona şiddetle karşı çıkan Rusya, geçen hafta bu ülkeye yönelik her türlü silah ve askeri malzeme satışının yasaklanması yönündeki BM Güvenlik Konseyi ambargosuna katılma kararı almıştı. -"KADDAFİ GÜÇLERİ ZUVARA KASABASINA SALDIRDI" Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ülkenin batısındaki Zuvara kasabasına saldırdığı bildirildi. El Cezire televizyonu, haberinde, Kaddafi güçlerinin isyancıların elindeki kasabanın doğu girişinden saldırıya başladığını duyurdu. Tarık Abdullah adlı Zuvara sakini ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, isyancılarla askerlerin sahil kasabasında çatıştıklarını, askerlerin kasabanın batı ve güneyine ulaşmaya çalıştığını ve kent merkezine bir kilometre mesafede olduklarını söyledi. Zuvara kasabası başkent Trablus'un 100 kilometre batısında yer alıyor. -İSYANCILAR KADDAFİ YANLILARINI ESİR ALDI El Cezire televizyonu ayrıca Libya'da isyancıların, petrol kenti Brega'da Muammer Kaddafi güçlerinden onlarca kişiyi esir aldıklarını bildirdi. El Cezire televizyonuna konuşan Brega'daki bir isyancı, Kaddafi güçlerinden onlarca kişiyi yakaladıklarını belirtti. Sirte körfezinin en önemli sanayi ve liman kenti Brega, isyancıların merkezi Bingazi'nin 240 km güneyinde bulunuyor.