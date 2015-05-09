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Dünya

Rusya'dan İsrail'e kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında, yeni yerleşim birimi kurumu kurması hukuka aykırıdır' açıklamasını yaptı

09 Mayıs 2015 00:56

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarında yeni yerleşim birimi kurma planlarını kınadı. Filistin lideri Mahmut Abbas'ın Moskova temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında, yeni yerleşim birimi kurumu kurması hukuka aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni yerleşim birimi kurma yönündeki girişimlerin İsrail-Filistin arasında görüşme zemini sağlamaya yönelik çalışmaları olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, İsrail'in adımları kınandı.

 

İsrail, 900 yeni konutun inşasına onay verdi

 

Kudüs'teki İsrail Planlama ve İnşaat Komitesi'nin dün Ramat Shlomo Yahudi yerleşim biriminde, 900 yeni konutun inşasına onay verdiği açıklamaları gelmişti.

Interfax'a değerlendirmede bulunan Filistin lideri Abbas, yeni yerleşim birimleri kurulması ile ilgili çalışmaları sonlandıracak İsrail hükümeti ile barış görüşmelerine başlayabileceğini söyledi. 1967'den bu yana devam işgalin sona ermesini isteyen Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini, İsrail'in güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Filistin lideri Abbas, Gazze'de yapılan çalışmalarda Hamas'ın koordinasyon içinde olmamasını da eleştirdi.

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