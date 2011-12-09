Rusya'dan İsrail'e İran uyarısı!

T24

'İran'ın nükleer programı askeri amaçlı değil'





'NATO kalkanına karşı önlem alacağız'



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ''Rassiya 24'' televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'i İran'a karşı bir askeri operasyona karşı uyararak, ''Bölgede özellikle bu ölçekteki bir askeri çatışma bir felakete neden olur'' diye konuştu.Ryabkov, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, ''Biz İsrailli muhataplarımıza Rusya'nın neden böyle bir çaba içine girdiğini anlattık. İsrail'i olası bir askeri operasyon başlatılması yönünde karar almaması için uyardık'' dedi.Bu durumun son derece ciddi olduğunu ve söz konusu bölgenin zaten bir çok çatışma nedeniyle istikrarsız hale geldiğini savunan Ryabkov, ''Başka bir silahlı çatışma, özellikle bu boyuttaki bir çatışma kesinlikle felaket olur. İsrailli partnerlerimize pozisyonumuzu bu şekilde izah ettik'' diye konuştu.Ellerinde İran'ın nükleer programının askeri amaçlı olduğunu ispatlayan raporların bulunmadığını belirten Ryabkov, ''İran'ın nükleer programında askeri unsura dair bir delil yok'' dedi.İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakere olasılığının tüketilmediğini savunan Ryabkov, ''Müzakere potansiyeli tükenmiş değil. Rusya tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor'' şeklinde konuştu.Ryabkov, ABD'nin Doğu Avrupa'da kurmayı planladığı füze kalkanına karşı gelecekte misilleme olarak ilave askeri-teknik önlem olasılığını dışlamadıklarını belirterek, ''Süreci çok yakından izliyoruz. Anlaşma sağlanamaması halinde Kalingrad'da faaliyete geçirilen radar üssüne ilave askeri-teknik önlemler almayı düşünüyoruz'' dedi.