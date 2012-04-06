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Dünya

Rusya'dan İran'a 'Saddam' uyarısı

Rusya, İran yönetiminin nükleer programından kaynaklanan tehlikeleri küçümsediğini, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in hatalarını tekrarladığını ileri sürdü

06 Nisan 2012 20:50

Rusya, İran yönetiminin nükleer programından kaynaklanan tehlikeleri küçümsediğini, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in hatalarını tekrarladığını ileri sürdü.

Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alexey Puşkov, İran yönetiminin, nükleer programından kaynaklanan tehlikeleri küçümseyerek, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in hatalarını tekrarladığını söyledi.

Rus Interfaks ajansının haberine göre, İran konusunun tartışıldığı bir toplantıda konuşan Puşkov, "İran'ın, askeri tehditlerin ciddiyetini hafife aldığını düşünüyorum" dedi.

 

'İran'ın nükleer faaliyeti çok yönlü'

 

İran'ın nükleer faaliyetlerinin geniş kapsamlı olduğuna işaret eden Rus politikacı, hiçbir uzmanın, nükleer tesislere yönelik askeri operasyonun programı sona erdireceğine ihtimal vermediğini, yaklaşık 3 yıllık kesintinin ardından İran'ın çalışmalara tekrar başlayacağına inandıklarını iddia etti.

 

Konunun ABD ile İsrail'deki merkezlerde ele alındığını ve bu iki ülkenin, İran'ın nükleer faaliyetlerine tekrar başlamasını kesinlikle istemediğine işaret eden Puşkov şöyle devam etti: "Eğer gerçekleşirse, hava saldırısının ardından, kara harekatı kapsamında İran ya da topraklarının bir bölümü, nükleer programını imha amacıyla işgal edilecek. Ya da bombalanan ve misillemeye kararlı olan bir İran ile karşı karşıya kalacağız. Bu misilleme fazlasıyla asimetrik olabilir."

 

'Müdahale bölgesel savaşa dönüşür'

 

İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak müdahale senaryosuna kamuoyunun hazırlanmaya çalışıldığını savunan Rus politikacı Puşkov, müdahalenin topyekun bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında da bulundu.

 

'2012'nin en önemli meselesi iran olacak'

 

Puşkov, Tahran yönetiminin, daha önce kitle imha silahlarına sahip olduğunu ima ederek Batı'yı Irak tehdidi konusunda değerlendirmeler yapmaya sevk eden devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in hatalarını tekrarladığını ileri sürdü. Rus politikacı, 2012 yılının en önemli uluslararası meselesinin İran olacağı tahmininde de bulundu.

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