T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan İran'a 'radyoaktif' darbe

Rusya, İran'a götürülmek istenen radyoaktif madde ele geçirdiğini açıkladı. Rus yetkili ele geçirilen...

16 Aralık 2011 02:00

T24 - Rusya, İran'a götürülmek istenen radyoaktif madde ele geçirdiğini açıkladı. Rus yetkili ele geçirilen maddenin kendi tesislerinde üretilmediğini belirtti. Bavul sahibinin akibeti hakkında da bilgi verilmedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir uluslararası havaalanında, İran'a gitmek isteyen bir yolcuya ait bavulda ''radyoaktif madde'' tespit edildi. 



Gümrük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tahran'a gitmek üzere Sheremetyevo Havaalanı'na gelen yolcunun bavulunda ''radyoaktif madde'' saptandığı belirtildi.

Yapılan testler sonucunda maddenin, "sadece bir nükleer reaktörde üretilebilen'' Sodyum-22 adlı bir radyoaktif izotop olduğunun belirlendiği açıklandı.


Modern bir cihaz tespit etti

Rus yetkililer, havalimanında kullanılan modern bir kontrol sistemi sayesinde bavul içindeki "radyoaktif madde"nin tespit edildiğini söyledi.


Bavul sahibinin uyruğu açıklanmadı

"Radyoaktif madde'yi İran'a kaçırmaya çalışırken yakalanan kişinin gözaaltına alınıp alınmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ayrıca söz konusu kişinin uyruğuyla ilgili de bir açıklama da bulunulmadı.

Sodyum-22 adlı radyoaktif izotop özelikle tıp alanında kullanılıyor. Rus yetkililer bu maddenin sadece bir nükleer santralde üretilebileceğini belirterek, doğada böyle bir maddenin bulunmasının imkansız olduğunu vurguladı.


'Ele geçirilen maddeyi üretmedik' 

Uluslararası haber ajansı AP'ye açıklama yapan Rusya Nükleer Ajansı sözcüsü, ele geçirilen Sodyum-22 radyoaktif izotopunun kendi nükleer tesislerinde üretildiğini sanmadığını söyledi.

Rusya ile İran arasında yapılan anlaşmaya göre sadece tıp alanından kullanılmak şartıyla Rusya, Tahran'a Kurşun-99 izotopu ile İyot-131 materyalı satıyor.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24