Rusya'dan İran'a 'radyoaktif' darbe

T24 - Rusya, İran'a götürülmek istenen radyoaktif madde ele geçirdiğini açıkladı. Rus yetkili ele geçirilen maddenin kendi tesislerinde üretilmediğini belirtti. Bavul sahibinin akibeti hakkında da bilgi verilmedi.



Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir uluslararası havaalanında, İran'a gitmek isteyen bir yolcuya ait bavulda ''radyoaktif madde'' tespit edildi.







Gümrük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tahran'a gitmek üzere Sheremetyevo Havaalanı'na gelen yolcunun bavulunda ''radyoaktif madde'' saptandığı belirtildi.



Yapılan testler sonucunda maddenin, "sadece bir nükleer reaktörde üretilebilen'' Sodyum-22 adlı bir radyoaktif izotop olduğunun belirlendiği açıklandı.





Modern bir cihaz tespit etti



Rus yetkililer, havalimanında kullanılan modern bir kontrol sistemi sayesinde bavul içindeki "radyoaktif madde"nin tespit edildiğini söyledi.





Bavul sahibinin uyruğu açıklanmadı



"Radyoaktif madde'yi İran'a kaçırmaya çalışırken yakalanan kişinin gözaaltına alınıp alınmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ayrıca söz konusu kişinin uyruğuyla ilgili de bir açıklama da bulunulmadı.



Sodyum-22 adlı radyoaktif izotop özelikle tıp alanında kullanılıyor. Rus yetkililer bu maddenin sadece bir nükleer santralde üretilebileceğini belirterek, doğada böyle bir maddenin bulunmasının imkansız olduğunu vurguladı.





'Ele geçirilen maddeyi üretmedik'



Uluslararası haber ajansı AP'ye açıklama yapan Rusya Nükleer Ajansı sözcüsü, ele geçirilen Sodyum-22 radyoaktif izotopunun kendi nükleer tesislerinde üretildiğini sanmadığını söyledi.



Rusya ile İran arasında yapılan anlaşmaya göre sadece tıp alanından kullanılmak şartıyla Rusya, Tahran'a Kurşun-99 izotopu ile İyot-131 materyalı satıyor.



