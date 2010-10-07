-RUSYA'DAN, İRAN'A FÜZE TAZMİNATI MOSKOVA (A.A) - 07.10.2010 - BM Güvenlik Konseyi'nin son yaptırımları yüzünden S-300 füzelerini İran'a teslim edemeyen Rusya'nın, bu ülkeye 800 milyon dolar tazminat ödemeyi planladığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan devlete ait olan "Rus Teknolojileri" şirketler grubunun Başkanı Sergey Çemizov, gazetecilere yaptığı açıklamada, S-300'leri teslim edememelerinden dolayı 800 milyon dolar civarında bir tazminat ödemeyi planladıklarını söyledi. Medvedev, İran'a yüksek teknoloji ürünlerin satışını, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal edeceği gerekçesiyle geçen ay yasaklamıştı.