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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan 'güvenli bölge' planı

Astana'da yapılan Suriye toplantısında Rusya'nın güvenli bölgelere yönelik planı taraflara sunuldu. Türkiye, Rusya ve İran'ın askerlerinin de devriye görevi üstlenebileceği belirtiliyor.

03 Mayıs 2017 21:03

Esad rejimi ve Suriyeli muhaliflerin temsilcilerini bir araya getiren Astana görüşmelerinin dördüncü turuna, Rusya'nın ortaya attığı "çatışmalardan arındırılmış bölge" planı damga vurdu.

Teklifin taslak metninin Arapça versiyonunu ele geçiren AFP haber ajansı, söz konusu plana göre Rusya'nın İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki bölge, Humus'un bir kısmı ve Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da "çatışmalardan arındırılmış alanlar" kurulması için çağrıda bulunduğunu bildirdi.

Önerinin amacının, "şiddetin acilen durdurulması" ile "mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde dönüşü için şartların sağlanmasının" yanı sıra tıbbi ve diğer yardımların ivedilikle ulaştırılması olduğu belirtildi.

"Türk askeri devriye gezecek"

Taslak metne göre, bu bölgelerin etrafına hem rejim güçlerinin hem de muhaliflerin yerleştirileceği kontrol noktaları ve izleme merkezleri kurularak, "güvenlik alanları" oluşturulacak.

"Gözlemci ülkeler"den askeri birimlerin de konuşlandırılabileceği belirtilen belgede, anlaşmanın garantörleri olarak da Türkiye, İran ve Rusya sayıldı. Rus devletine bağlı yayın organları ise güvenli bölgelerde bu üç ülkeden askerlerin devriye görevi yapacağını bildirdi.

"Bombardıman durana kadar dönmeyiz"

Ancak Türkiye, Rusya ve İran'ın arabuluculuğundaki Astana görüşmeleri sürerken, Suriyeli muhalifler müzakere masasından kalkma kararı aldı. Muhalifler, Rusya'nın "güvenli bölge planı" olarak da adlandırılan önerisinin ele alındığı görüşmelerden geçici olarak çekildi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) sözcüsü Ahmed Ramazan, muhaliflere yönelik bombardımanların durdurulması için "tam bir taahhüt verilmesi" talebinde bulunduklarını ve güvenli bölge planını mevcut haliyle kabul edemeyeceklerini söyledi. Ulusal çapta bir ateşkes yerine neden belli bölgeleri kapsayan bir plan teklif edildiğini anlayamadıklarını belirten Ramazan, buna karşın Astana'dan ayrılmayacaklarını bildirdi.

AFP'ye konuşan bir Suriyeli muhalif, "Heyetimiz sivilleri hedef alan hava saldırıları yüzünden görüşmelere katılımını askıya aldı. Tüm Suriye'deki bombardımanlar durana kadar da bu kararımızdan dönmeyeceğiz" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli muhaliflerin yarın masaya dönmesini beklediklerini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,AP,rtr/CÖ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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