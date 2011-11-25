Rusya'dan Fransa'ya 'Suriye' resti

T24 - Suriye'nin 'kınama, yaptırım ve baskı değil" uluslararası diyaloga ihtiyacı olduğunu belirten Rusya, Fransa'dan "insani koridor" teklifine açıklık getirmesini istedi.



Uluslararası gözlemcilerin ülkeye girmesini sağlayan protokole bugün imza atmaması halinde Arap Birliği, Suriye'ye bir dizi yaptırım uygulamak için harekete geçecek. Arap Birliği'nin kararı öncesi Suriye yönetimine Rusya'dan bir destek daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexander Lukaşeviç, Suriye'nin daha fazla yaptırıma değil uluslararası diyaloga ihtiyacı olduğunu söyledi.



Fransa'nın "insani koridor" teklifini de değerlendiren Rus sözcü, "Bu konuda herhangi bir pozisyon almadan önce Fransa'nın teklifine açıklık getirmesini istiyoruz" dedi.

Almanya da Fransa'nın teklifine soğuk



Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de dün yaptığı açıklamada, Fransa'nın Suriye için "insani koridor" teklifine sıcak bakmadıklarını belirterek, bunun Suriye'ye komşu ülkeler tarafından da kabul edilmeyebileceğini söylemişti. Westerwelle, Suriye halkını korunması için Türkiye'yle işbirliğinin önemli olduğuna işaret etmişti.

Davutoğlu'na Suriye telefonu



Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle, bu açıklamayı yaptıktan sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, Suriye ve Ortadoğu konusunda görüş alışverişinde bulundu. Davutoğlu'nun önümüzdeki hafta Almanya'ya göçün 50.yıldönümü nedeniyle bu ülkeye gideceği belirtildi.

Esad'a verilen süre bugün doluyor



Arap Birliği, Suriye'ye uluslararası gözlemcilerin ülkeye girmesine izin vermesi için verdiği 1 günlük süre bugün doluyor. Arap Birliği'nin Mısır temsilcisi Afifi Abdel Vahab, Suriye'nin uluslararası gözlemcilerin ülkeye girişine izin vermemesi durumunda ekonomik yaptırımların gündeme geleceğini söylemişti.



Protokole imza atmaması halinde Suriye'ye sivil uçuşların yasaklanması ve Suriye Merkez Bankası ile ilişkilerin dondurulması şeklinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.



Suriye'nin öneriyi kabul etmemesi durumunda Arap Birliği ekonomik ve sosyal konseyi yaptırımları görüşmek için cumartesi günü toplanacak, ardından pazar günü de dışişleri bakanları biraraya gelecek.