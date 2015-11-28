Rusya’dan ‘dönere boykot’ çağrısı

Rusya’da Liberal Demokrat Partisi milletvekili ve Sağlık Koruma Komite Başkanı Sergey Furgal, vatandaşlarına Türk mutfağından vazgeçmelerini teklif etti.

Habertürk’ün haberine göre Furgal yapılması gerekenin Türk toplumunun alışkanlıklarından vazgeçmek olduğunu söyleyerek, “Türkiye ve Türk yönetimi agresif tavırlar izleri ve biz buna cevap vermek zorundayız. Türkiye'nin teröristleri desteklediğini dikkate alırsak biz de bu sürece katılacağız. IŞİD Suriye'den Türkiye'ye petrol taşırken ve Türkler onlardan petrol satın alırken Türkler bizim kanımızı satın alıyorlar” dedi.

Furgal başta "Şaurma" (döner) olmak üzere Türk ürünlerinin kalitesinden şüphe ettiklerini belirterek, "Bu ürünler ne kalitede hazırlanıyor? Bu organizma için çok zararlı. Türkler sahte alkol yapmayı ve vatandaşlarımızı zehirlemeyi de çok seviyorlar. Bu Türkiye'nin Müslüman ülke olması ve orada alkolün az üretilmesi ile anlatılıyor" dedi.

Furgal, 2011 yılında Rus turistlerin alkolden zehirlenme olayını ve bunun sonucunda 21 kişinin hayatını kaybettiğini de hatırlattı. Furgal, "Her şeyden önce bu bizim ülke insanlarımıza saygısızlıktır. O zaman çok büyük tepki göstermemiştik" ifadesini kullandı.