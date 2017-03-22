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Rusya'dan 'domates' açıklaması: Türk ürünlerine getirilen kısıtlamaları kaldırmayacağız

Et, tavuk, domates, salatalık, üzüm, elma, armut ve çilek hâlâ yasak listesinde

22 Mart 2017 16:52

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Basın Sözcüsü Yuliya Melano, Rosselhoznadzor'un Türk ürünlerine getirilen mevcut kısıtlamaları kaldırmayı planlamadığını bildirdi.

Gazetem.ru’nun haberine göre, Mart ayının başında Rusya hükümetinin Türkiye'den soğan, karnabahar, brokoli, tuz ve karanfil sevkiyatına izin veren kararnamesi yayınlandı. Buna rağmen, et, tavuk, domates, salatalık, üzüm, elma, armut ve çilek hala yasak listesinde bulunuyor.

Melano “İzvestiya” gazetesine yaptığı açıklamada, “Rosselhoznadzor, Türk ürünlerinin sevkiyatına getirilen kısıtlamaların kaldırılma ihtimalini değerlendirmiyor” ifadesini kullandı.

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