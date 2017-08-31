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Ekonomi

Rusya'dan 'domates' açıklaması

Rusya Tarım Bakanı "Türkiye’den kış-ilkbahar döneminde domates alabiliriz" açıklaması yaptı

31 Ağustos 2017 20:01

Rusya Tarım Bakanı Aleksey Tkaçev, Türkiye’den kış- ilkbahar döneminde domates almaya başlayabileceğini belirtti.

RBC kanalına konuşan Tkaçev, Türkiye'den domates tedariği ihtimalinin kapanmadığını ve iki tarafın uzlaşmasına dikkat çekerek özellikle sonbahar sonunda sezonda arz eksikliği döneminde Türkiye'den yeniden domates ithalatının yapılabileceğini belirtti.

Domates konusunun her iki ülke için de hassas olduğunu belirten Rus bakan, Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı tarım ürünleri ihracatında domatesin başı çektiğine vurgu yaptı.

14 Eylül 2017 tarihinde her iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılacağı zirvede konunun ele alınacağı da Tkaçev tarafından belirtilen hususlar arasında.

Rus bakan, bir dönem yaşanan krize rağmen Türkiye ve Rusya arasındaki tarım ürünleri bazında ticaret hacminin son 7 ayda % 14 büyüyerek 1.2 milyar dolara ulaştığını da altını çizdi.

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