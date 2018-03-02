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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan Doğu Guta'da infaz iddiası

Rus ordusu, Doğu Guta'daki militanların bu bölgeden ayrılmak isteyen insanları infaz ettiğini öne sürdü.

02 Mart 2018 02:57

Rusya'nın Suriye'deki barış ve uzlaşma merkezinin başındaki Rus Tümgeneral Yuri Yevtuşenko, Doğu Guta'dan kaçmak isteyenlerin halka açık alanlarda infaz edildiğine dair haberler aldıklarını söyledi.

Rusya'dan daha önce yapılan açıklamada, muhaliflerin kontrolünde olan ancak uzun süredir rejim güçlerinin kuşatmasında tutulan Doğu Guta'daki sivillerin tahliye edilmek için talepte bulunduğu bildirilmişti.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Tümgeneral Vladimir Zolotukhin, tahliye edilmek isteyen çok sayıda sivilin kendilerine başvurduğunu söyledi. Zolotukhin, Suriye hükümeti ile birlikte tahliye için kurdukları koridorun muhalifler tarafından hedef alındığını da dile getirdi. Rus komutan bu durumun tahliyeleri engellediğini belirtti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da koridor yakınlarında saldırı düzenlendiğini, olayda yaralanan olmadığını duyurmuştu.

Doğu Guta'da, Rusya'nın çağrısıyla her gün beş saatlik ateşkes uygulanmasını öngören anlaşma Salı günü yürürlüğe girmişti. Ancak ilan edilen insani ateşkes de sivillerin bölgeden tahliyesini sağlayamadı. Duma kasabasından tahliye edilen yaşlı bir Pakistanlı erkek ile eşi dışında bölgeden ayrılabilen sivil olmadı. Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye hiçbir insani yardım da ulaştırılamadı.

"ABD 20 askeri üs kurdu"

Öte yandan Rusya'dan ABD'nin bölgedeki askeri varlığıyla ilgili bir açıklama da geldi. RIA haber ajansına konuşan Rusya'nın Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili, ABD'nin Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 20 askeri üs kurduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşhev'in yardımcılarından Aleksandr Venediktov ayrıca, Washington'ın Kürtlere en gelişmiş silahları sağladığını da aktardı.

AP,rtr/ÖA,CÖ,GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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