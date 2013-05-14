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Dünya

Rusya'dan 'CIA ajanına' gözaltı

Rusya, bir ABD vatandaşını casusluk eylemleri yapacak kişiler bulmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına aldı

14 Mayıs 2013 18:41

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD Büyükelçiliği'nde çalışan Amerikan vatandaşını gözaltına aldı. Elçilik çalışanının CIA için casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. ABD Büyükelçisi de, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Verilen bilgide, gözaltına alınan çalışanın Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nde görev yaptığı ancak aynı zamanda Amerikan Merkezi İstihbarat Kurumu (CIA) için de çalışıyor olabileceği belirtildi.

Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde çalışan Ryan Christopher Folge'nin gözaltına alınması sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ni bilgi vermesi için bakanlğa çağırdı.

ABD Büyükelçiliği ise, konu hakkında açıklama yapmayı reddetti.

FSB halkla ilişkiler merkezinden yapılan açıklamada, Ryan Christopher Fogle adlı kişinin, elçilikteki siyasi bölümde çalıştığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Fogle’nin özel teknik donanıma, casusluk yapması için anlaştığı Rus vatandaşlarına verilmesi için basılmış talimat ve dökümanlara, önemli  miktarda paraya ve dış görünüşünü değiştirmesini sağlayacak eşyalara sahip olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan Fogle’nin sorgulandığı ve gerekli prosedürlerin Amerikan elçiliğiyle paylaşıldığı belirtildi.

Amerikan elçiliğinin resmi internet sayfasında Fogle için verilen bilgide, “ABD’nin dış politika ve güvenlik konusundaki konumu hakkında Rus hükümetine bilgi vermekle yükümlü olduğu” belirtiliyor.

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