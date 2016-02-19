Rusya'dan BMGK'ya Türkiye için toplantı talebi

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni, "Türkiye’nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarından dolayı" bugün toplantıya çağıracağı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, toplantıda Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal eden, BM Güvenlik Konseyi 2254 No’lu kararına karşı olan her türlü eylemin durdurulmasına yönelik bir taslak karar alınmasının görüşüleceğini söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamasında “Türkiye-Suriye sınırında durumun kötüleşmesi ve Türkiye’nin askerlerini Türkiye’nin kuzeyine gönderme planlarını duyurması ile bağlantılı olarak, bizler Suriye topraklarına IŞİD militanlarının geçmesi ve orada terör üsleri kurulmasından endişeliyiz. Bu durum Suriye’de siyasi bir çözüm bulma çabalarına zarar vermektedir. Bu bağlamda Rusya bugün BM Güvenlik Konseyi’ni bu konuyu görüşmek ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal eden, BM Güvenlik Konseyi 2254 No’lu kararına karşı olan ve Suriye barış sürecini tehlikeye atan her türlü eylemin durdurulmasına yönelik bir taslak karar sunmak niyetindedir.” ifadelerini kullandı.