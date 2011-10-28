-Rusya'dan başarılı nükleer füze denemesi MOSKOVA (A.A) - 28.10.2011 - Rusya'nın bugün ateşlediği uzun menzilli nükleer füzenin hedefini vurmayı başardığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, 12 metre uzunluğundaki çok sayıda savaş başlığı taşıma özelliğine sahip Bulava füzesinin ülkenin kuzeybatısındaki Beyaz Deniz'de bulunan Yuri Dolgoruky adlı nükleer denizaltından ateşlendiğini söyledi. Konaşenkov, Yuri Dolgoruky nükleer denizaltından fırlatılan Bulava füzesinin 6 bin kilometre uzaklıktaki Kamçatka Yarımadası'ndaki hedef alanını vurduğunu belirterek, "Füzenin uçuşu plana göre seyretti ve savaş başlıkları deneme alanına tam zamanında vardı" dedi. Rusya bugünkü denemenin ardından bu yıl içinde 3'üncü kez Bulava füzeleriyle hedefleri başarılı bir şekilde vurdu. Daha önce 14 Bulava füzesi denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bulava füzeleri 1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 kat daha etkili olan 6 ile 10 arasındaki nükleer savaş başlığını aynı anda fırlatma özelliğine sahip. Rusya bu füzeleri gelecek yıldan itibaren yürürlüğe koymayı planlıyor. ABD ile 2009 yılında Nükleer Silahların İndirimi'yle (START2) ilgili uzun menzilli füzeleri kısıtlayan anlaşmayı yenileyen Rusya, Bulava füzelerinin gelecekte savunmasının en önemli unsuru olacağını kaydetmişti.