Rusya’dan Avrupa’ya petrol akışı kesilebilir

AB'nin Rusya'ya karşı "yaptırım düşünüyoruz" tehdidi ve NATO'nun Karadeniz'de manevralarından sonra Rusya, Avrupa'yı her zaman korkutmuş olan bir senaryoyu devreye sokmaya hazırlanıyor. Moskova'dan, Avrupa başkentlerine ulaşan haberlere göre Rusya, pazartesi, Almanya'yla başlamak üzere Avrupa'ya petrol akışını kesmeye hazırlanıyor.



İngiliz Daily Telegraph gazetesinin Ambrose Evans Pritchard imzalı "Ruslar, Batı'ya petrol akışını kesebilir" haberinde, Kremlin'in, Rus petrol şirketlerine, Druzhba (Dostluk) boru hattından Almanya ve Polonya'ya ulaştırılan petrolün akışını kesmeleri yönünde talimat verdiği belirtiliyor. Kremlin çıkışlı bu yöndeki talimatlar doğrultusunda dev petrol şirketi Lukoil'un yönetiminin bu hafta sonunda alarm durumuna geçtiği de kaydediliyor.



Daily Telegraph'a konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen, iş dünyasından bir yetkili "Lukoil yönetimine, petrol akışını pazartesi gibi kesmeye hazır olmaları söylenmiş. Bu hareketin, pazartesi Brüksel'de yapılacak AB toplantısına denk düşmesi de hesaplandı" dedi. Yani Rusya'ya karşı AB yaptırım kararı aldığı takdirde, Rusya da eşzamanlı olarak Avrupa'ya petrol pompalamayı kesecek.



Kremlin'in, petrol silahını kullanmaya kalkışması, dünya petrol piyasalarını altüst edeceğinin de altı çiziliyor. Sadece Meksika Körfezi'nde kasırga uyarısı bile, petrol fiyatlarını dün, kısa bir süre için de olsa 119 dolara kadar çıkarmıştı.



Avrupa Komisyonu Enerji departmanı, Rusya'dan herhangi bir uyarı almadıklarını açıkladı.



Siyasi uzmanlar ise Rusya'nın, uluslararası piyasalarda ticari güvenirliliğini bu kez, jeostratejik çıkarları için tehlikeye atmaya hazır göründüğünü belirtiyorlar.



Geçen ay, Çek Cumhuriyeti'nin, Amerikan füze kalkanı projesini kabul etmesi üzerine, Rusya da bu ülkeye petrol akışını kesmiş, Prag'daki yetkililer petrol akışının yüzde 40 oranında azaldığını açıklamıştı. Çeklerin, Rus muhatabı olan Transneft şirketi yetkilileri ise buna sadece "teknik arıza" demekle yetinmişlerdi.

