Rusya'dan 'Atatürk Havalimanı saldırısı' açıklaması: Türkiye'yi uyarmıştık

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Atatürk Havalimanı’nda yaşanan terör saldırısının, ’Türkiye ve Avrupa güvenlik servislerine topraklarında teröristlerin saklandığını haber veren Rusya’nın uyarılarını dikkate alınmaması’ nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Peskov, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 45 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak 11 Rusya vatandaşının gözaltına alındığı yönündeki haberlere ilişkin gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

Gözaltına alınan Rusya vatandaşlarının terör saldırısıyla gerçekten bağlantılı olup olmadığına dair net bilgi olmadığını belirten Peskov, Türkiye ve Avrupa istihbarat servislerine yönelik bir eleştiri de dile getirdi. Peskov, Rusya vatandaşlarının şüpheli olarak gözaltına alınmasında, Türkiye ve Avrupa güvenlik servislerinin topraklarında teröristlerin saklandığını haber veren Rusya’nın uyarılarını dikkate almamasının payı olabileceğini belirtti.

"Rusya'nın Türkiye ve Avrupa'ya verdiği sinyaller gereken dikkati görmedi"

“Rus tarafı uzun yıllardan bu yana çeşitli kanallar aracılığıyla Türkiye ve Avrupa ülkelerine terörizmle bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişilerin bu ülkelerde saklandığı bilgisini ulaştırıyor” ifadelerini kullanan Peskov, “Fakat Rus tarafının verdiği bu sinyaller çoğu zaman gereken dikkati görmedi. Ne yazık ki bunlar (İstanbul’daki saldırılar) bu ihmalin sonucu olabilir” dedi.