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Dünya

Rusya'dan Astana görüşmeleri için teklif

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Rus temsilcilerin isteğini açıkladı

05 Haziran 2017 13:45

Suriye'de altı yıldır devam eden ve yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği iç savaşı sonlandırmak amacıyla Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimiyle düzenlenen Astana görüşmelerinde Rusya'dan teklif geldi. Rusya, Astana görüşmelerinin 12-13 Haziran'da düzenlenmesini istedi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Rus temsilcilerin Astana'daki Suriye görüşmelerini 12-13 Haziran'da yapma isteklerini kendilerine ilettiklerini bildirdi.

Abdrahmanov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan garantör ülkeler Astana görüşmelerinin tarihini belirlemek için kendi aralarında aktif temaslarda bulunuyorlar. Rus partnerlerimiz diğer ülkelere bu görüşmeleri 12-13 Haziran'da yapmayı teklif edeceklerini bize bildirdiler" dedi.

Bakan, görüşmenin katılımcıları hakkında bir bilgisi olmadığını belirterek, "Garantör ülkeler yakın zamanda bu görüşmenin gündemi ve katılımcıları hakkında bizi bilgilendirmek zorundalar. Astana görüşmelerinin katılımcıları güvenli bölge memorandumunun gerçekleştirilmesini ele alacaklar.

Bir önceki görüşme sırasında garantör ülkeler Suriye'de dört güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin bir memorandum imzaladılar. Bu görüşmede ise bu memorandumun kesinleştirilmesi bekleniyor. "

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