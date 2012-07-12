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Spor

Rusya'dan Arda'ya astronomik teklif!

Bu sezon takımında 10 numaralı formayı giyecek olan Arda, teklife ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

12 Temmuz 2012 02:37

İspanyol basını, kadrosuna Roberto Carlos ve Samuel Eto'o gibi isimleri katan Rus kulübü Anzi Machackhala'nın şimdi de milli oyuncu Arda Turan'a yıllık 5 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan ve buradaki başarılı performansını Avrupa Ligi şampiyonluğu ile taçlandıran Arda Turan'ın Rusya'dan teklif aldığı iddia edildi.
 
İspanyol medyasının iddiasına göre, kadrosuna daha önce Roberto Carlos ve Samuel Eto'o gibi yıldızları katan Rus kulübü Anzi Machackhala şimdi de gözünü Arda Turan'a dikti.
 
İddiaya göre Atletico Madrid ile daha 3 yıllık sözleşmesi bulunan Arda Turan'ı renklerine katmak isteyen Ruslar, yıllık 5 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı gözden çıkardı.
 
Bu sezon takımında 10 numaralı formayı giyecek olan Arda, teklife ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
 
Ayrıca Anzi'nin Arda'dan kulübü Atletico Madrid'i ikna etmesi gerekiyor.
 

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