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BBC Türkçe

Rusya'dan ABD'ye misilleme uyarısı

Rusya, bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle 35 diplomatını sınır dışı etme kararı alan ABD'yi misillemede bulunacağı yolunda uyardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, verecekleri yanıtın ABD'yi "ciddi şekil

30 Aralık 2016 09:10

Rusya, 35 diplomatını sınır dışı etme kararı alan ABD'yi misillemede bulunacağı yolunda uyardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'a mütekabiliyet esasına dayalı uygun bir yanıt verileceğini söyledi.

Peskov ayrıca verecekleri yanıtın ABD'yi "ciddi şekilde rahatsız edeceğini" belirtti.

Rus sözcü, ABD Başkanı Barack Obama'nın eylemlerinin, Washington'un "öngörülemez ve saldırgan" bir dış politika izlediğini gösterdiğini de kaydetti.

Sözcü Peskov buna karşın yanıt vermekte acele etmeyeceklerini vurgulayarak, ülkesinin atacağı adım için ABD'de Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasını bekleyebileceğinin de sinyalini verdi.

Amerikan yönetimi, Rusya'nın bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etmişti.

ABD, 35 Rus diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğu'nda çalışan diplomatlara ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verilmişti.

ABD Başkanı Barack Obama daha önce, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu iddiaları karşısında harekete geçileceğini söylemişti.

Obama ayrıca Rusya'nın faaliyetlerini tüm Amerikalıları telaşlandırması gerektiğini belirtmişti.

Rusya ise iddiaları reddediyor.

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan deralacak olan Donald Trump geçmişte sık sık Rusya'nın seçim sürecinde siber saldırılar düzenlediğine inanmadığını söylemişti.

Donald Trump daha sonra ise başkanlık görevini devraldığında istihbarat yetkilileriyle konuyu ele alacağını açıklamıştı.

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