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Rusya: Suriye'ye yeni bir hava üssü inşa etme planımız yok

Rusya'nın Türkiye sınırındaki Kamışlı'da yeni bir askeri üs kurma planı olduğu öne sürülmüştü

25 Ocak 2016 15:01

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı'da yeni bir askeri üs kurmaya çalıştıkları yönündeki iddiaları reddetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Kamışlı'da yeni bir askeri üs kurduğu yönündeki 'varsayımların', Türkiye'nin Suriye sınırına 'çok geniş' bir birlik sevk etmiş olmasını geri plana atmaya yönelik bir girişim olabileceğini söyledi.

 

"Beceriksizce bir girişim..."

 

"Suriye'de Rus uçakları için yeni üsler kurulmadı, kurulması da planlanmıyor" diyen Konaşenkov, "Bu nedenle de bu konuda The Times'ta yayımlanan haberlerin, ya amatörce bir komedi ya da Türkiye'nin Kamışlı sınırına çok geniş bir birlik sevk etmiş olmasını örtbas etmeye yönelik beceriksizce bir girişim olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Rus uçaklarının 'en uzak hedefe bile' yarım saat içinde ulaşabildiğinin altını çizen Konaşenkov, "Bu nedenle ancak meslekten olmayan kişiler, Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı'ya askeri üs kurmaya çalıştığımızı düşünebilir" dedi.

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