Rusya'dan '21 gün' uyarısı

Karadeniz’e giren NATO savaş gemilerini yakından izleyen Moskova, Boğazlardan geçiş izni verildiği için faturayı Türkiye’ye kesti.
28 Ağustos 2008 03:00
Karadeniz’e giren NATO savaş gemilerini alarm düzeyinde yakın takibe alan Moskova yönetimi, boğazlardan geçiş izni verdiği için faturayı Türkiye’ye kesti ve 'Montrö'ye göre 21 gün daha bekleriz' tehdidinde bulundu.
Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Nogovitsin, "Karadeniz savaş gemisi kaynıyor. Montrö Antlaşması’na göre azami süre olan 21 günün dolmasını bekliyoruz. NATO gemileri Karadeniz’den çıkmazsa, bunun sorumlusu Türkiye olur" dedi.
'Türkiye Montrö'yü ihlal etmesin'
Hürriyet gazetesindeki habere göre, NATO ülkelerine ait savaş gemilerinin birbiri ardına Karadeniz’e girişini ilk defa "Güvenliğine ciddi tehdit" olarak tanımlayan Rusya, 1936 Montrö Antlaşması’nın ihlal edilmemesi konusunda Türkiye’yi uyardı.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir dizi NATO ülkesi savaş gemisinin bölgedeki faaliyetlerini değerlendiren Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Anatoliy Nogovitsin şöyle konuştu: "Karadeniz savaş gemisi kaynıyor. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Karadeniz’e kıyısı bulunmayan yabancı bir ülke, Karadeniz’e toplam 45 bin tonu geçmeyecek askeri gemi sokabilir. Bu gemilerin burada bulunma süreleri 21 günü geçmemeli. NATO savaş gemilerinin amacından haklı olarak şüphelenen Rusya, Karadeniz Donanması üzerinden yabancı deniz araçlarını askeri kurallara göre takibe başlamıştır."
Nogovitsin, üç haftalık sürenin dolmasını beklediklerini belirterek, "21 günün sonunda NATO savaş gemileri burada kalmaya devam ederse, ilk sorumlunun Türkiye olacağını hatırlatmak isterim" diye konuştu.
100 NATO füzesi var
Söz konusu NATO savaş gemilerinde 2 bin 500 kilometre menzilli, nükleer başlık taşıyabilen Tomahawk füzeleri bulunduğunu hatırlatan Nogovitsin, "Şu anda Karadeniz’de 100’e yakın füze toplandı. Bu füzeler bulundukları noktadan Kafkaslar bir yana, Baltık kıyısındaki St. Petersburg şehrini bile vurabilir. Rusya bu güçlerin varlığını elbette sorgulamak zorunda" dedi.
Karadeniz’deki NATO gemilerinden duyduğu rahatsızlığı dün ilk kez "alarm" düzeyinde değerlendirmeye başlayan Moskova, kendi filosunu da harekete geçirdi. Moskova kruvazörünün Sivastopol üssünden Abhazya karasularına girmesiyle, bölgedeki Rus savaş gemisi sayısı altıya çıktı.
Sözleşme ne diyor?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre, Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin bu denizde bulundurabilecekleri gemilerin toplam tonajı 45 bin tonu, kalış süreleri ise 21 günü geçemez. Azami kalış süresinin aşılması halinde uluslararası bir antlaşma çiğnenmiş olur. Bunun yaptırımı antlaşmada yer almasa da, koşulların denetimi Türkiye’nin sorumluluğunda.