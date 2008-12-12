Rusya'dan 20 bin işçi döndü

Küresel finansal krizden en çok etkilenen ülkelerden Rusya'da, Türk müteahhitlerinin yatırımları sekteye uğradı.



Türk müteahhitlerinin geçen yıl 3,6 milyar dolarla en fazla iş üstlendikleri 2. ülke olan Rusya'da, devlet yatırımları daha çok yerli müteahhitlerce yürütülüyor. Bu nedenle özel sektör yatırımlarına odaklanan Türk müteahhitleri, paraların tahsilinde ve işleri sürdürmede zorlanıyor.



İnşaat faaliyetlerinin yavaşlatılması, durdurulması veya şantiyenin tümüyle kapatılması gibi gerekçelerle 2 ay içinde Türkiye'ye dönen işçi sayısının 20 bini bulduğu belirtiliyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, küresel finansal krizin etkisini en fazla Rusya'daki işlerde, biraz da Kazakistan'da gördüklerini söyledi.



Bunun ana nedeninin Türk müteahhitlerinin her 2 ülkede de özel sektör yatırımlarına yoğunlaşması olduğunu kaydeden Eren, "Biz Rusya'da, iş merkezi, fabrika, alışveriş merkezi, konut vesaire gibi yatırım projelerinin müteahhitliğini yapıyoruz. Şimdi buna bağlı olarak, Rus pazarındaki yavaşlama, alım gücünün azalması, ekonomide durgunluk gibi nedenlerle bazı yatırımları erteleyen veya yavaşlatan yatırımcılar var. Bundan bir sıkıntı yaşıyoruz" dedi.



Gelecek yıl tamamlanmak üzere yürütülen bir alışveriş merkezi inşaatında, işverenin ekonomik durgunluğu gözeterek, bir yıl sonra teslim istemesini örnek gösteren Eren, özetle şöyle konuştu:

"O zaman bu şantiyemiz, işi öngörülen zamanda bitirmek üzere diyelim 3 bin kişi çalıştırıyorsa onu 1.500 kişiye düşürüyor. İşi yavaşlatıyor. Bazı şantiyelerde işveren ödemelerin gecikeceğini bildiriyor. Firmamız da ödemeler tekrar başlayıncaya kadar dönemsel olarak işi durduruyor, işçileri geri gönderiyor. Bir de iptal edilen projeler var. Yatırımcı ben bu işe başlamayacağım diyor. Örneğin A Alışveriş Merkezleri Grubu, Rusya'da 20 yerde alışveriş merkezi yapacağım derken şimdi 10 tanede durduracağım diyebiliyor.

Bu gibi durdurulan, yavaşlatılan ve kapatılan şantiyeler nedeniyle 2 ay içinde 20 bin işçinin Türkiye'ye döndüğü söyleniyor, gayri resmi rakamlar bunlar."



Kazakistan'daki duruma yönelik soru üzerine de Eren, bu ülkedeki sürecin, geçen yıl, küresel finansal krizin ilk etkileriyle başladığını kaydederek, "Kazakistan'da, ABD'deki ilk furyayla beraber bir kısım bankalar batmıştı, o bankalarda, özel bazı yatırımcıların paraları sıkıntıya girdi. Onların yatırımlarında aksamalar oldu ve yatırımların müteahhitliğini yapan meslektaşlarımız da para alamama sorunu yaşanmaya başlamıştı. Bu son 2 ayın meselesi değil, yaklaşık 1 yılın problemi" dedi.

