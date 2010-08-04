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Dünya

RUSYA'DAKİ YANGINLARDA ÖLÜ SAYISI 48'E YÜKSELDİ MOSKOVA (A.A)

04 Ağustos 2010 15:53

-RUSYA'DAKİ YANGINLARDA ÖLÜ SAYISI 48'E YÜKSELDİ MOSKOVA (A.A) - 04.08.2010 - Rusya'da, haziran ayının ortasından beri devam eden aşırı sıcak hava yüzünden çıkan orman yangınlarında ölü sayısının 48'e yükseldiği bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 403 yeni yangın çıktığı, bunlardan 293'ünün söndürüldüğü kaydedildi. Tarihinin en sıcak yaz aylarını yaşayan Rusya'nın doğu ve batı bölgesindeki orman ve bataklık yangınlarının söndürülmesi için 10 bin itfaiyecinin yanı sıra onbinlerce asker ve sivil vatandaş görev yapıyor. Bu arada, başkent Moskova'nın yakınlarındaki bataklık alanlardaki yangından dolayı kentin üzeri dün gece saatlerinden beri yoğun duman bulutuyla kaplanmış durumda.  Uzmanlar başkentlilerin dışarıda maskelerle dolaşmalarını ve özellikle çocukları ıslak havlularla sık sık serinletmeleri uyarılarında bulunuyorlar. Uzmanlar ayrıca, bataklık yangınlarından çıkan dumanın bir kişiye, 2 saat içinde 3 paket sigara içmesine eşdeğer oranda zarar verdiğine dikkat çekiyorlar.

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