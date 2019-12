Rusya'daki facianın faillerinin ilk görüntüleri

T24 -

Kara Dullar'ın yakın ismi CNN Turk'e açıklamalar yaptı

Kara Dullar kimdir?

Çeçenlerin isyanı...

Rusların intikam yemini...

"Karar Dullar"ın ortaya çıkışı

Rus yetkililerin, Moskova metrosunu hedef alan saldırıları gerçekleştiren intihar eylemcilerine yardım eden iki kadın ve bir erkeğin fotoğraflarını da emniyet teşkilatına gönderdiği öğrenildi.Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi, ancak uzmanlar ve Rus yetkililer ayrılıkçı Kuzey Kafkas örgütlerin işi olabilceğini söylüyor. Rusya ayrıca olayda El Kaide'nin parmağı olabileceğini ima etti.Rusya'da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği metro saldırılarının şekli ve olayı iki kadın militanın gerçekleştirmiş olması "Kara Dullar" örgütünü akıllara getirdi. Eşlerini Rusya'yla savaşta kaybedip silahlı mücadeleye katılan "Kara Dullar"a yakın bir isim, Milana Vitaliyeva, CNN TÜRK yayınında örgütü anlattı.Gündemin Rengi programında Rıdvan Akar'ın sorularını yanıtlayan Vitaliyeva, 2002 yılında Moskova'daki bir tiyatroya düzenlenen baskına katılan 18 Kara Dul üyesi kadının lideri olan ve Rus güçleri tarafından öldürülen Yesıra adlı Çeçen kadının yeğeni.Halasının eşinin, kardeşlerinin ve babasının Ruslar tarafından öldürüldüğünü söyleyen Vitaliyeva, "Haklı bir eylemdi. Dayanamayıp gitti oraya. Bizim ülkemizi işgal edip kadın çocuk yaşlı demeden öldürdüler" dedi.Vitaliyeva, eylemcilerin amacının sivilleri öldürmek değil, ses getirmek olduğunu, sivilleri Rusların öldürdüğünü kaydetti."Amaç intikam değil, dünyaya seslerini duyurmak" diyen Vitaliyeva, halasının eşinin gözünün önünde öldüğüne şahit olduğunu, kendisi öldüğünde de 42 yaşında olduğunu belirtti.Kendisinin 1.5 sene önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Vitaliyeva, "Rusların bizim topraklarımızdan gitmesini istiyoruz. Çok zulüm gördük. Çocuklar, yaşlılar... Her yerden kan akıyordu. Bize acıyacak kimse çıkmadı. Ama onlara birşey olunca bütün dünya ayağa kalkıyor" dedi.Vitaliyeva, Rıdvan Akar'ın yüzlerce çocuğun öldüğü Beslan saldırısını hatırlatması üzerine, "Kapalı araç içinde okula sokuluyorlar. Okulun içine girdiklerini anladıklarında Şamil (Basayev) 'silah kullanılmayacak' diyor. Hepsi dışarıdan öldürülmüş, duvarlar dışarıdan yıkılmış" dedi.Rıdvan Akar'ın okulun içine bomba yerleştiren Çeçen militan görüntülerini hatırlatması üzerine Vitaliyeva, iddiasını yineledi ve çocukların dışarıdan öldürüldüğünü söyledi.Kara Dullar'ın eğitim almadığını ve kendi istekleriyle eyleme gittiklerini belirten Vitaliyeva, Türkiye'de eğitim gördükleri iddiasını da yalanladı; "Hiçbir kadın Türkiye sınırlarına geçmemiştir" dedi.Rus-Çeçen savaşında eşlerini yitiren kadınlar tarafından kurulan örgüt, daha önce hangi eylemlerde adını duyurmuştu? İşte örgütün kısa bir tarihçesi...Moskova'daki intihar saldırısı; 1991'de başlayan bir rüyanın sadece Çeçenler için değil, Ruslar için de kabusa dönüşünün son perdesiydi. Biri yaşlı, diğeri genç iki intihar bombacısı kadının yol açtığı terör, tam 37 sivilin ölümüyle sonuçlandı.Bir kez daha Ruslar, terörün hesabının sorulacağını en yetkili ağızdan ilan etti. Bir kez daha terör, bütün insanlık suçlarının ötesindeki vahşeti, geçmişin ve geleceğin üzerini örttü.Oysa terör, 1991 yılında Çeçenistan'ın bağımsızlık ilan etmesiyle başlayan 19 yıllık bir trajedinin eseriydi.Koskoca Rus İmparatorluğu'na meydan okuyan minicik bir Çeçen bölgesinin insanları isyan etmişler ve "Biz bağımsız bir ülkeyiz" demişlerdi. Ancak bu ülkeyi sadece Afganistan'ın Taliban rejimi tanımıştı.Sonrası, savaş ve yıkım demekti. Ancak Çeçenler, savaşçı ve inançlı bir halktı. Sonunda savaş kazanıldı ve Ruslar geri çekildi. Ruslar giderken, "İkinci raunda hazırlanın" demişlerdi.Gerçekten de galibiyetle gözleri kamaşan, Çeçtenistan'da İslami bir rejim kuran, çevre bölgelerde de İslami devrimi ihraç etmek isteyen Çeçen savaşçıların politikalarıyla Rus gizli servisinin provakasyonları birleşince 1999'da ikinci raund kaçınılmaz oldu.Bu defa Çeçenistan'a giren Rus savaş mekanizması yıkıcı ve acımasızdı. Çeçenistan bombalarla neredeyse tamamen yıkıldı. Ülke nüfusunda her dört kişiden biri ve Çeçen liderler çatışmalarda birer birer öldürüldü ve sonunda Çeçenistan Rus yanlısı Kadirov rejiminin yasadışı mafyatik rejimine dönüştü.Bu dönemde Ruslar ve Rus yanlısı yönetimin intikamı korkunçtu. Çocuklar ve kadınlar savaşın en büyük mağduru oldu.İşgal ordusunun Çeçen kadınlara dönük bu aşağılıyıcı davranışları bir dönemin simgesi olarak hafızalara kazındı. Bu dönemde insan hakları örgütleri, her 15 dakikada bir Çeçen'in kaybolduğunu ve Çeçen kadınlarının dörtte birine tecavüz ve taciz uygulandığını duyurdu."Kara Dullar" İslami bir anlayışla örgütlenen, ilhamını Çeçen direniş örgütlerinden alan bir kadın grubu olarak ortaya çıktı. Örgüt, ağırlıklı olarak tevavüz edilen, savaşta çoçuklarını ve yakınlarını yitiren kadınlar tarafından kurulmuştu.İşte böylesi bir dönemin sonunda Çeçenler kanı kanla yıkayan, dünyanın öfke ve nefretine yol açan eylemlere girişti. Bu eylemlerde "Kara Dullar" da vardı. "Kara Dullar" Çeçenistan'ın işgali sonrası adlarını ilk olarak 2000 yılında duyurdu. Rus üssüne yapılan saldırıda çok sayıda Rus askeri öldü.Yine 2002 yılında Moskova'da Dubrovka tiyatrosuna düzenlenen baskına katılan 50 Çeçen teröristten 18'i "Kara Dul"du. Bilanço ise korkunçtu. Rusların tiyatroya verdiği gaz sonrası 115 masum sivil ve 50 Çeçen militanın öldü.2004'te Beslan'da 341 masum çocuğun katledilmesiyle sonuçlanan okul baskını, yakın tarihin en utanç verici terör eylemi olarak unutulmadı. Ardından bir rock konserine saldıran "Kara Dullar", 14 kişinin ölümüne neden oldu. Yine Rus Havayolları'na yapılan ve yine iki intihar bombacısı "Kara Dul"un katıldığı terör saldırısında ise bu defa ölenlerin sayısı 90'dı.Moskova'daki saldırıyı "Kara Dullar" mı yaptı, henüz bilinmiyor. Ama kanıtlar, "Kara Dullar"ı işaret ediyor. Zira intihar eylemini iki kadın gerçekleştirdi. Önceki saldırılarda olduğu gibi art arda iki saldırı gerçekleştirildi.Çeçenistan'da bir yanda devlet , diğer yanda ise İslamcı örgütlerin sivillere dönük acımasız bir teörörü var. Her ikisi de kan, nefret ve kinden besleniyor ve ne yazık ki tarihin bu utanç sayfaları birer birer birikiyor.