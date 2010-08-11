Rusya'da yangınlar devam ediyor

T24- Rusya'da hala 600 noktada orman yangınları devam ederken,
Başbakan Putin bizzat yangın söndürme uçağı kullanarak müdahalede
bulundu. Ancak Rus kamuoyundan Putin'e tepki var. Basın üç haftadır
yangınları söndüremeyen Putin'i şov yapmakla suçlayarak, "Süpermen
misin?" diye eleştirdi.
Rusya üç haftadır yangın felaketiyle boğuşuyor. Türkiye dahil tüm komşu
ülkelerden yangını söndürmek için yardım almasına rağmen ülkede hala 600
noktada yangınlar devam ediyor. Kamuoyu yoklamaları, Rusya'nın uğradığı yangın felaketini iyi yönetemeyen Vladimir Putinin popülaritesinin düştüğünü gösteriyor. Rus halkından olumsuz not olan Putin
dün kolları sıvayarak bir yangın söndürme uçağının kumandasına kendisi
geçti. BE-200 tipi yangın söndürme uçağıyla Moskova'nın 200 kilometre
güneyindeki yangını söndürme çalışmalarına katılan Putin, felakete uğrayan halkın derdini de dinledi.
ÇERNOBİL BENZERİ FELAKET
Çevre örgütü Greenpeace başta olmak üzere diğer çevreci örgütler,Rusya'da hala 600 noktada orman yangınlarının devam ettiğini açıklayarak, Rusyada
Çernobil benzeri bir doğa felaketinin yaşanabileceği uyarısında
bulundular. Greenpeace, yangınların Çernobil'den etkilenen bölgelere
ulaşarak, zararlı radyasyon gazlarının yeniden çevreye yayılmasına neden
olabileceğini belirtti. Ukraynalı yetkililer Çernobil'in olduğu bölgede
birçok yangın çıktığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini
açıkladı.
165 BİN KİŞİ YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR
Rusya'da
aşırı sıcaklar sonrası meydana gelen yangınları söndürmek için hala 165
bin kişi ve 39 yangın söndürme uçağı ve helikopteri aralırsız çalışmaya
devam ediyor.