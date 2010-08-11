Rusya'da yangınlar devam ediyor

T24

Rusya üç haftadır yangın felaketiyle boğuşuyor. Türkiye dahil tüm komşu ülkelerden yangını söndürmek için yardım almasına rağmen ülkede hala 600 noktada yangınlar devam ediyor. Kamuoyu yoklamaları, Rusya'nın uğradığı yangın felaketini iyi yönetemeyen Vladimir Putinin popülaritesinin düştüğünü gösteriyor. Rus halkından olumsuz not olan Putin dün kolları sıvayarak bir yangın söndürme uçağının kumandasına kendisi geçti. BE-200 tipi yangın söndürme uçağıyla Moskova'nın 200 kilometre güneyindeki yangını söndürme çalışmalarına katılan Putin, felakete uğrayan halkın derdini de dinledi.





ÇERNOBİL BENZERİ FELAKET





Çevre örgütü Greenpeace başta olmak üzere diğer çevreci örgütler,Rusya'da hala 600 noktada orman yangınlarının devam ettiğini açıklayarak, Rusyada Çernobil benzeri bir doğa felaketinin yaşanabileceği uyarısında bulundular. Greenpeace, yangınların Çernobil'den etkilenen bölgelere ulaşarak, zararlı radyasyon gazlarının yeniden çevreye yayılmasına neden olabileceğini belirtti. Ukraynalı yetkililer Çernobil'in olduğu bölgede birçok yangın çıktığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.







165 BİN KİŞİ YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR





Rusya'da aşırı sıcaklar sonrası meydana gelen yangınları söndürmek için hala 165 bin kişi ve 39 yangın söndürme uçağı ve helikopteri aralırsız çalışmaya devam ediyor.

