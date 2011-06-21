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Dünya

RUSYA'DA UÇAK DÜŞTÜ: 44 ÖLÜ MOSKOVA (A.A)

21 Haziran 2011 10:13

-RUSYA'DA UÇAK DÜŞTÜ: 44 ÖLÜ MOSKOVA (A.A) - 21.06.2011 - Rusya'nın kuzey kesiminde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 44 kişi öldü, 8 kişi ağır yaralandı. Rus Olağanüstü Haller Bakanlığının açıklamasını aktaran RIA Novosti haber ajansı, RussAir havayolu şirketine ait, 52 kişi taşıyan Tupolev 134 tipi yolcu uçağının geceyarısından biraz önce Rusya'nın kuzeybatı kesimindeki Karelya bölgesinde yer alan Petrozavodsk havalimanına 2 kilometre mesafede bulunan bir otoyola sertçe iniş yapması sonucu uçağın bir kaç parçaya ayrıldığını ve alevler içinde kaldığını belirtti. Interfax ajansı ise verdiği haberde, cesetlerin otoyola saçıldığını ve Moskova'dan Petrozavodsk'a giden uçağın iniş sırasında binalara çarpmasına ramak kaldığını kaydetti. Rus Olağanüstü Haller Bakanlığının sözcüsü Irina Andrianova RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, çoğu ağır olmak üzere 8 kişinin tedavi altına alındığını belirtti. Bu arada yolcu listesi de bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.    -UÇAĞIN İKİ KARAKUTUSU BULUNDU- Petrozavodsk havalimanı müdürü Alexei Kouzmitski Rus Interfax ajansına yaptığı açıklamada, RussAir havayolu şirketine ait yolcu uçağının inişe geçtiği sırada kalın bir sisin bölgeyi örtüğünü belirtti.  Haberde, ayrıca, uçağın iki karakutusunun bulunduğunu kaydetti. Öte yandan, Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, kazada hayatını kaybedenlerin arasında bir İsveç vatandaşı da bulunuyor.

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