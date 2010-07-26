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Ekonomi

RUSYA'DA TÜRK HALİNİN TEMELİ ATILACAK ROSTOV

26 Temmuz 2010 22:15

-RUSYA'DA TÜRK HALİNİN TEMELİ ATILACAK ROSTOV-AKSAY (A.A) - 26.07.2010 - Türk-Rus ortaklığı F.O.R.T Limited şirketi ortaklarından Tevfik Emir Kanpulat, yarın Rusya'nın Rostov-Aksay şehrinde temelini atacakları sebze-meyve halinin yaklaşık 35 milyon dolar yatırımla yapılacağını söyledi.  Kanpulat, ''Rusya dışarıdan yatırım için zor bir ülke olarak görülebilir. Şuna emin olun düzgün ciddi faydalı bir yatırım geliyorsa yerel yönetimler her türlü desteği veriyor'' dedi.  Aksay'da Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Kanpulat, yarın temelini atacakları meyve sebze halinin Türk-Rus ortaklığının güzel eserlerinden biri olacağını söyledi. Bu hali neden Rostov'da kurduklarını anlatan Kanpulat, ''2014 yılında Sochi'de bir olimpiyat yapılacak. 1 Eylül 2010'dan itibaren Sochi limanı kuru yük gemilerine kapatılacak. Krasnodar limanı da fiziken gelişmesi mümkün olmayan bir liman dolayısıyla Rostov limanı iç denizde kalmasına rağmen önemi artacak'' diye konuştu.  Rostov'da mevcut meyve-sebze halinin günümüz teknolojisine ayak uyduramadığını ve var olan ticareti kaldırmakta problem yaşandığını ifade eden Kanpulat, Aksay şehrinde 90 dönüm arazi üzerine kuracakları meyve-sebze halinin bölge ticaretine katkı sağlayacağını, söz konusu halde firmaların soğuk hava depoları sayesinde ürünlerini 12 ay saklayabileceklerini kaydetti.  Halin yatırım bedelinin 35 milyon dolar civarında olduğunu belirten Kanpulat, ''Bu da 1 milyar ruble yapar. Aksay bu yıl 5 milyar ruble yatırım çekmeyi planlıyor. Türk yatırımcıları olarak bu yatırımın içindeki payımızı 2010 yıl sonu itibariyle yüzde 20'ye çıkarmış olacağız. Meyve-sebze hali bittiğinde bölge ekonomisine yıllık 100 milyon dolar katkı sağlayacak. Halde 1500 civarında kişi istihdam edilecek'' dedi.  İşadamı için en büyük teşvikin işbirliği olduğuna işaret eden Kanpulat, Rusya'nın  dışarıdan yatırım için zor bir ülke olarak görülebileceğini, ancak düzgün ciddi faydalı bir yatırım geldiğinde yerel yönetimlerin her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

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