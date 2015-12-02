Rusya'da Türk halı fabrikasına silahlı, kar maskeli baskın!

Türk halı üreticisi Merinos'un Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrindeki fabrikası özel kuvvetler olduğu iddia edilen kar maskeli ve silahlı kişiler tarafından basıldı. Söz konusu kişiler fabrikada bazı bilgisayarların hard disklerine el koydu.

Hürriyet gazetesinin Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre İTAR-TASS ajansına baskınla ilgili açıklama yapan Rus Müdür Svetlana Zimina, “Bizim fabrikayı Rus makamları sıkça denetliyor. Ancak bu sefer olay denetimden ziyade baskını andırıyordu. Otomatik silahlı ve kar maskeli çok sayıda kişi polis ve güvenlik servisi elemanı oldukları söyleyerek içeri daldı. Fabrikadaki üretimi durdurmak zorunda kaldık. Ne aramaya geldiklerini bilmiyorum. Ancak fabrikanın ana bilgisayarındaki hard disklerini söktüler. Bizim fabrikada genelde kadın işçiler çalıştığı için hepimizin ödü koptu. Böyle bir şey şimdiye kadar ne duyduk ne de gördük” dedi.

450 Rus'a iş imkanı sağlıyor

Baskınla ilgili önemli bir ayrıntı daha açıklayan Rus müdür, “Fabrikamızda yönetici kadrosunda Türk vatandaşı 9 kişi de çalışıyor. Onların elinde gerekli tüm evrak ve çalışma izinleri de var. Buna rağmen bize ulaşan bilgiye göre Rusya’dan sınır dışı edileceklermiş. Neye istinaden kimse bilmiyor” şeklinde konuştu.

Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrindeki “Merinos” fabrikasında, 450 Rus vatandaşına iş imkanı sağlıyor. Baskın olayı hakkında aradığımız Merinos'un Türkiye'deki genel merkez telefonları ise cevap vermiyor.