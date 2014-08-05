Rusya'da sosyal medya kullanıcılarına 'gaddarca' yasa

Rusya’da sosyal medya kullanımını düzenleyen yeni yasa yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte internet servisi sağlayıcıları hükümetin talep etmesi durumunda abonelerinin şahsi bilgilerini paylaşmak zorunda olacak. Yeni yasa çoğu çevrelerce “gaddarca” olarak tanımlanırken, ifade özgürlüğünün baskı altına alınacağı şeklinde yorumlar yapıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan bilgilerin takibinin kolaylaştırılması amacıyla, yeni yasayla birlikte sosyal medya kullanıcılarının Rusya sınırları içerisindeki sunucuları kullanması da zorunlu hale getirildi. Yani bilgisayarın IP (Internet Protokol) adresi ya da VPN (Virtual Private Network) ayarlarıyla oynayarak sunucu lokasyonunun farklı bir noktada gösterilmesi Rusya'da suç olarak kabul edilecek.

'Gaddarca'

Yasaya karşı çıkanlar, yeni düzenlemelerle birlikte Rusya'da ifade özgürlüğünün son kalelerinden birisi olan internetin de baskı altına alınacağını söyledi. ABD merkezli insan hakları örgütü Human Rights Watch'ın Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, "Yapılan gaddarca düzenlemeler hükümetin ifade özgürlüğünü kontrol altına alma çabasıdır" dedi.

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in politikalarına karşı çıkanlar internet üzerinden bloglar ve video paylaşımları aracılığıyla görüşlerini aktarıyor. Muhalif internet kullanıcıları arasında milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaranlar da var. Geleneksel medyada Putin'i eleştiren yorumcuların ise yayınlarına sınırlama getirildiği belirtiliyor.

Rusya'da ifade özgürlüğü

Yine bu yıl içerisinde Rusya'da kabul edilen bir yasa, ülkenin radyo-televizyon denetim kurulu olan Roskomnadzor'a herhangi bir gerekçe belirtmeden internet sitelerini kapatma yetkisi vermişti. Mart ayında kurum popüler bir blog yazarının sitesine, iki haber sitesine ve Putin'in muhaliflerinden eski dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'un yönettiği bir kurumun internet sitelerine erişimi yasaklamıştı.

Daha sonra yapılan açıklamalarda bu siteler üzerinden 'yasa dışı' eylemler için çağrılar yapıldığı ifade edilmişti.

Geçtiğimiz hafta ise Twitter yönetimi, Kremlin'in talebi üzerine hükümetin gizli belgelerini sızdıran bir Twitter hesabını kapatma kararı almıştı.

'CIA projesi'

Rusya uzun yıllar boyunca gevşek internet denetimi politikasını benimsemiş ve internetle ilgili katı düzenlemelere gitmemişti.

Ancak Putin'in interneti bir 'CIA projesi' olarak tanımlamasından bu yana Moskova'nın tutumu da değişti.

Putin, Rusya'da popüler olan arama motoru Yandex'in de dış istihbarat teşkilatları tarafından yönetildiğini iddia etmişti.

İki yıl önce Rusya, yetkililere mahkeme kararı olmaksızın internet sitelerini 'kara listeye' alma yetkisini vermişti.

O kararın gerekçesi ise internetteki pornografi ve intihar çağrıları gibi 'zararlı içeriklerin' önlenmesi şeklinde açıklanmıştı.