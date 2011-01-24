Rusya'da son 17 yılda terör saldırılarından binlerce kişi öldü

T24 - Son 17 yılda yapılan terörist saldırıları sırasında binlerce kişi öldü.



Rusya'da son yıllarda meydana gelen büyük saldırılar:



1994-1996 - Onbinlerce insan birinci Çeçen savaşında öldürüldü.



1995



Haziran - Çeçen isyancılar Rusya'nın güneyindeki Budennovsk kasabasındaki bir hastanede yüzlerce kişiyi rehin aldı. Rehin alanlara yönelik başarısız olarak nitelendirilebilecek operasyonda 100'den fazla kişi öldü.



1996



Ocak - Çeçen savaşçılar Dağıstan'da bir hastanede yüzlerce kişiyi rehin aldıktan sonra bu kişileri otobüsle Çeçen sınırındaki Pervamoski'ye götürdü. Rus güvenlik güçlerinin operasyon başlatmasından sonra isyancıların çoğu kaçıp kurtulmayı başarırken, birçok rehine hayatını kaybetti.



1999



Mart - Bir markette meydana gelen patlamada 64 kişi öldü



Eylül - Eylül ayının ilk iki haftası içerisinde önce Dağıstan’da Rus subaylarının ailelerinin oturduğu bir apartman, yanına park edilen bomba yüklü bir aracın patlamasıyla yerle bir oldu. Olayda 61 kişi öldü. Daha sonra Moskova’da iki, Volgodonsk şehrinde bir olmak üzere toplam üç apartman zemin katlarına yerleştirilen bombaların patlamasıyla tamamen yıkıldı. Moskova'daki olayda 94 kişi, diğer olayda 121 kişi öldü.



2002



Ekim - Moskova’da Kültür Evi olarak bilinen bir tiyatro, 23 Ekim 2002 tarihi akşamı, Nord-Ost isimli bir Rus müzikal gösterisi sırasında 18’i kadın olmak üzere 43 Çeçen eylemci tarafından basıldı ve sayısı 900’den fazla olan izleyiciler rehin alındı. Olayda 129 kişi yaşamını yitirdi.



Aralık - Grozny'de bir intihar bombacısının saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kiş de yaralandı.



2003



Aralık – Kremlin yakınında düzenlenen intihar saldırısında en az beş kişi öldü, 13 kişi yaralandı.



2004



Şubat – Moskova metrosunda düzenlenen intihar saldırısı en az 39 kişinin ölümüne, 100’den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu.



Mayıs – Çeçenistan lideri Akhmad Kadirov, Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.



Haziran – İsyancılar Çeçenistan yakınındaki Inguçetya’da İçişleri Bakanlığı'na ait bir binayı ele

geçirirdi ve belli noktalara ani saldırılar düzenledi. Saldırılarda, aralarında bölge İçişleri Bakanı Abukar Kostoyev’inde bulunduğu 92'den fazla kişi hayatını kaybetti.



Ağustos – İki Rus yolcu uçağı neredeyse aynı anda havaya uçuruldu. İlk olarak Moskova’nın güneyindeki Volgograd’a gitmekte olan Tu-134 model uçak, dakikalar sonra ise Soçi’ye giden Tu-154 model yolcu uçağı Rostov-on-Don semalarında havaya uçtu. Olayda 90 kişi hayatını kaybetti.



Ağustos – Moskova’nın merkezinde düzenlenen intihar saldırısında en az 10 kişi ölürken, 51 kişi yaralandı.



Eylül – Kuzey Osetya, Beslan’daki bir okula Çeçenistan’ın bağımsızlığını talep eden isyancılar baskın düzenledi. Yaşanan çatışmalarda yarısı çocuk, 331 rehine hayatını kaybetti.



2005



Ekim - Sayıları 100’ü bulan isyancılar Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu Kabardino Balkariya bölgesinin başkenti Nalçik’teki güvenlik noktalarına saldırdı. 12 sivil ve 12 polis hayatını kaybedetti. İsyancılardan 10 kişi öldürülürken, 12 kişi polis tarafından ele geçirildi.



2006



Şubat - Özel kuvvetlerin Rusya’nın güneyindeki Stravopol köyüne sığınan isyancılarla savaşmak için gerçekleştirdiği saldırıda, 7 Rus polis ve 12 saldırgan öldürüldü.



Ağustos - Moskova’daki bir banliyödeki bir markette gerçekleşen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti.



2007



Nisan - Rusya’ya ait bir helikopterin Çeçenya’da vurularak düşürülmesi sonucunda 18 kişi hayatını kaybetti.



Nisan - Bombalı saldırı, Moskova ve St. Petersburg arasında yolcu taşıyan Nevsky Express adlı tren yoldan çıkardı ve 60 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Ağustos - Rusya’nın güneyindeki Togliatti kentinde, bir otobüste iş çıkışına denk gelen bir saatte gerçekleşen patlama, 8 kişinin ölümüne ve 50 kişinin yaralanmasına yol açtı.



2009



Haziran - İnguçetya Cumhurbaşkanı Yunus-Bek Yevkurov, arabasının hemen yanında bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirilen saldırıda ciddi şekilde yaralandı. Tedaviler sonrasında sağlığına yeniden kavuşan Yevkurov, görevine geri döndü..



Ağustos - İnguçetya’nın en büyük şehri Nazran’ın giriş kapısında, bir intihar bombacısının gerçekleştirdiği saldırıda, 20 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi yaralandı.



Kasım - Moskova ve St. Petersburg arasındaki tren yolunda gerçekleşen patlama, yaklaşık 700 kişi taşıyan Nevsky Express treninin raydan çıkmasına neden oldu. Olayda en az 26 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi yaralandı.



2010



Ocak - Rusya, Dağıstan’daki bir polis merkezi yakınlarından gerçekleşen intihar saldırısında, en az 7 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi yaralandı.



Mart - Moskova metrosunda iş saatinde gerçekleşen patlamada, 34 kişi hayatını kaybetti ve 18 kişi yaralandı.



2011



Moskova'daki Domodedova havaalanının dış hatlar terminalindeki gelen yolcu bagajlarının bulunduğu bölümde meydana gelen intihar saldırısında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.





