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Dünya

Rusya'da sigara yasağı 1 Haziran'da başlıyor

Hükümet yasağı sigara içilme oranının azaltılmasını kamu sağlığını geliştirmek için önemli bir adım olarak görüyor

26 Şubat 2013 12:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, restoran, uzun mesafe trenleri ve bina girişlerinde sigara içilmesini yasaklayan yeni yasayı imzaladı. Yasak 1 Haziran'da uygulamaya girecek.

Bu tarihten itibaren tren ve metro istasyonu, hava limanı, liman gibi kamu alanlarının giriş kapılarına 15m mesafe içerisinde, işyeri, site girişi, çocuk parkı, sahil gibi alanlarda sigara içilemeyecek.

Bir sene sonra ise sigara içme yasağı otel, restoran, kafe, market ve trenleri de kapsamak üzere genişletilecek.

Hükümet sigara içilme oranının azaltılmasını kamu sağlığını geliştirmek için önemli bir adım olarak görüyor.

Rusya yüzde 40 sigara içme oranı ile dünya sıralamasında başlarda geliyor.

Yasa tütün ürünleri için bir taban satış fiyatı belirlenmesini, sigara reklamı ve satışının da sınırlanmasını öngörüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2011'de yayınladığı bir rapora göre, 2010'da Rusya'da en ucuz 20'lik sigara paketinin fiyatı 11 ruble (0,36 dolar) iken ithal sigaranın fiyatı 48 ruble (1,6 dolar) oldu.

(BBCTürkçe)

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