Rusya’da savaş uçağı düştü

Rusya'nın güneyindeki Stavropol bölgesinde Rus ordusuna ait SU-25 tipi savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'nın TASS haber ajansında yayımlanan Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Stavropol bölgesindeki Budennovsk hava alanından eğitim uçuşu için havalanan SU -25 tipi uçağın düştüğü ve pilotunun hayatını kaybettiği" belirtildi.
Açıklamada, uçağın, eğitim uçuşunu mühimmat olmadan gerçekleştirdiği ve insansız bir bölgeye düştüğü kaydedildi.
Savunma Bakanlığının, kaza nedenini araştırılması için uzmanlardan oluşan özel bir komisyon kurduğu belirtildi.