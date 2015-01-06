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Rusya'da saraylar ekonomik kriz nedeniyle satışta

Rusya’daki ekonomik kriz, ülkedeki oligarkların süper lüks evlerini satışa çıkarmalarına neden oldu. Saraylar normalden çok daha ucuza satılıyor

06 Ocak 2015 12:01

Rusya’da ekonominin kötü gidişi ve rublenin çöküşü sonrası, ülkedeki en zengin isimlerden bazılarının ‘saray’ları ‘uygun’ fiyatlarla satışa çıkarıldı. Bu konutlardan biri 109 milyon dolarlık bedeliyle dikkat çekiyor. Başkent Moskova’nın batısında bulunan ve kentin en lüks evlerinin bulunduğu Rublyovka bölgesinde yer alan malikâne 97 dönümlük bir alan üzerine kurulmuş. Hiçbir lüks unsurunun unutulmadığı Barok tarzdaki malikânede 9 yatak odası, 2 yüzme havuzu, spa ve her odada altın aksesuarlar bulunuyor.

 

Kötü ekonomi engel

 

Milliyet'te yer alan habere göre, Rusya’nın ‘Beverly Hills’i olarak anılan Rublyovka bölgesinde, 130 ve 150 milyon dolarlık seçenekler de bulunuyor. Ancak ekonomideki gelişmeler sonrası, parayı verebilecek isimlerin varlıklarını yurtdışına taşımaya çalıştıkları ve evlerin satışının oldukça güç olduğu biliniyor. Lüks konutu satın alan, 10 milyon dolardan az serveti olanların ‘yabancı’ olarak görüldüğü Rublyovka’da bir yaşam tarzının da sahibi olacak.

 

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