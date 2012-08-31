Rusya'da 2 kişi katledildi!

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir anne ve kızı kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Katil zanlıları anne ve kızın kanlarıyla duvara "Pussy Riot'u serbest bırakın" diye yazdı. Para için işlendiği düşünülen cinayetlerde dikkati dağıtmak için 'Pussy Riot' yazıldığı söylendi.

CNNTürk'ün Rus RT televizyonunun dayandırdığı haberine göre, Kazan kentinde komşuların ihbarı üzerine bir dairenin kapısını kıran polisler 76 yaşındaki anne ile 38 yaşındaki kızının onlarca kez bıçaklanmış cesetleriyle karşılaştı.

Polis cinayetin işlendiği evin duvarına da kurbanların kanıyla "Free Pussy Riot" (Pussy Riot'u Serbest Bırakın) yazıldığını gördü.

Rusya'nın ünlü punk grubu Pussy Riot'un üyeleri sekiz aylık yargılamadan sonra geçen hafta "hooliganizm" suçlamasıyla ikişer yıl hapse mahkum edilmişti.

Rusya'da demokrasi tartışmalarını gündeme getiren yargılamaya konu olan üç Pussy Riot üyesi kadın, Moskova Katedrali'ne girerek Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı şarkı söylemekten suçlu bulunmuştu.

Polis korkunç cinayetin Pussy Riot ismini yazarak dikkat çekmek isteyen kişi ya da kişiler tarafından işlendiğini düşünüyor.