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Dünya

Rusya'da psikiyatri hastanesinde facia: 38 ölü

Rusya'da bir psikiyatri hastanesinde çıkan yangında en 38 kişi yaşamını yitirdi

26 Nisan 2013 10:02

Rusya’da bir psikiyatri hastanesinde çıkan yangında en az 38 kişi hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Moskova’nın yakınlarındaki Ramenskiy kasabasında bulunan No 14 adlı hastanede çıkan yangında, en az 38 kişi can verdi. Yangının TSİ 00.00 sularında başladığı belirtildi.

Yangının nedeni henüz kesinleşmezken, yetkililer kısa devreden başlamış olabileceğini düşünüyor.

BBC’nin verdiği bilgiye göre, yangın, ileri derecede rahatsızlığı bulunan hastaların yer aldığı bölümde başladı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından, enkazdan şu ana kadar 12 ceset çıkarıldığı belirtildi.

Ria Novosti haber ajansı, odalarının pencereleri metal çubuklarla kapalı olan hastaların birçoğunun yataklarında bulunduğunu ifade etti. 

Hastanede toplam 41 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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