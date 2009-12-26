Rusya'da polise operasyon

T24- Rusya’da güvenlik kuruluşlarındaki yolsuzluklara karşı mücadele çerçevesinde şu ana kadar yapılan en kapsamlı operasyon sonucu İçişleri Bakanlığı’ndaki her beş polisten birine işten el çektirilmesi, toplam olarak 300 bin kişinin görevden uzaklaştırılması bekleniyor

Milliyet gazetesinden Cenk Başlamış'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev önceki gün yayımladığı kararnamede İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarında iyileştirme sağlanmasına yönelik olarak atılacak adımları kamuoyuna duyurdu. Medvedev, Bakan Raşid Nurgaliyev’den personel alımında uygulanacak yeni kıstaslar belirlemesini, ayrıca üç ay içinde yolsuzluklara karşı uygulanacak önlemleri hazırlamasını istedi.



Rusya Devlet Başkanı, son dönemde sıkça görülen güvenlik yetkililerinin yasaları çiğnemesi ve yolsuzluklara karışması olaylarının toplumun tepkisini çektiğini ve iktidarı küçük düşürdüğünü belirtti. Medvedev, kararnameyi imzalamadan önce katıldığı canlı yayında operasyonun sinyalini verdi ve “Çok sert ve ciddi kararlar alınacak” dedi.



İnterfaks Ajansı, kararname uyarınca İçişleri Bakanlığı’ndaki toplam 1 milyon 400 bin çalışandan 300 bininin, yani yaklaşık yüzde 20’sinin işten çıkarılmasının beklendiğini bildirdi.

Geçen aylarda bazı üst düzey polis yetkilileri güvenlik kuruluşlarındaki yolsuzlukları ihbar etmek amacıyla Youtube’a yükledikleri görüntülerle ülke yönetimine seslerini duyurmaya çalışmış, bu yöntem kısa sürede moda olmuştu.