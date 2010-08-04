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Dünya

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 40'A YÜKSELDİ MOSKOVA (A.A)

04 Ağustos 2010 01:25

-RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 40'A YÜKSELDİ MOSKOVA (A.A) - 03.08.2010 - Rusya'da haziran ayının ortasından beri devam son 130 yılın en sıcak yaz ayları nedeniyle ülkede çıkan çok sayıda yangının bir kısmı kontrol altına alınamazken, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının da 40'a yükseldiği bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanı Sergey Şaygu yaptığı açıklamada, ülke genelinde 121 bin hektarlık alandaki 246 yangının söndürülmesi çalışmalarında 10 bin itfaiyecinin yanı sıra on binlerce asker ve gönüllü vatandaşın yer aldığını söyledi. Şaygu, Moskova'nın 400 kilometre doğusunda bulunan Sarov bölgesindeki Rusya'nın en büyük nükleer araştırma tesisleri yakınındaki yangınla mücadelenin de ''canla başla'' sürdürüldüğünü söyledi. Ülke genelindeki yangınların söndürülmesi için adeta yağmur duasına çıkacak seviye gelen Rus yetkililere bir kötü haber de meteorolojiden geldi. Rus meteoroloji yetkilileri yangınların yoğun olarak görüldüğü ülkenin batı bölgesinde hava sıcaklığının bu hafta boyunca 38 derece civarında olacağını tahmin ettiklerini söylediler.

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