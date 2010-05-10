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Dünya

Rusya'da ölü sayısı 30'a çıktı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamalarında ölenlerin sayısı 30'a yükselirken 60 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

10 Mayıs 2010 03:00

T24-  Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo'da bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamalarında ölenlerin sayısı 30'a yükselirken, 60 kişi de kayıp olduğu bildirildi.


Ria Novosti ajansının bildirdiğine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanı Sergey Şoygu, iki grizu patlamasının meydana geldiği madende son belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 60 kişinin de kayıp olduğunu belirterek, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.


Rus bakan, patlamalarda hasar gören havalandırma sisteminin de onarıldığını bildirdi.


300 maden işçisinin bulunduğu sırada meydana gelen ilk grizu patlamasının ardından galeriye gönderilen kurtarma ekipleri de ikinci grizu patlamasıyla mahsur kalmıştı. (AA)

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