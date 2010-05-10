Rusya'da ölü sayısı 30'a çıktı

T24-

Ria Novosti ajansının bildirdiğine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanı Sergey Şoygu, iki grizu patlamasının meydana geldiği madende son belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 60 kişinin de kayıp olduğunu belirterek, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Rus bakan, patlamalarda hasar gören havalandırma sisteminin de onarıldığını bildirdi.



300 maden işçisinin bulunduğu sırada meydana gelen ilk grizu patlamasının ardından galeriye gönderilen kurtarma ekipleri de ikinci grizu patlamasıyla mahsur kalmıştı. (AA)