Rusya'da okullarda türbana izin çıkmadı

Rusya'nın Stravropol ilinde kız öğrencilerin ilköğretim okullarına başörtüsüyle gidip gitmemesi konusunda mahkeme son noktayı koydu. Bir süredir devam eden dava bugün sonlandı. Okulların “laik kuruluşlar” olduğuna hükmeden mahkeme, okullarda türbana izin verilmesi talebini reddetti.

turkrus.com'da yer alan habere göre, bazı Müslüman öğrencilerin okullara başörtüsü ile gitmelerinin tartışma yarattığı Rusya'nın Stravropol kentinde çözüm olarak ilköğretim kurumlarında tek tip üniforma kuralına geçilmişti.

Bunun üzerine bazı Müslüman veliler valiliğe ve müftülüğe başvurarak şikayette bulunmuş, ardından türban yasağının kalkması talebiyle dava açmıştı.

Başkan Putin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanların dini duygularına saygı göstermeliyiz, ancak laik bir devlette yaşadığımızı da unutmamalıyız" demişti.

Bir süredir merakla beklenen dava sonuçlandı. Öğrencilerin türbanla okula gitmelerinin “laikliğe aykırı” olduğuna hükmeden mahkeme, velilerin talebini reddetti.