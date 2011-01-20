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Dünya

RUSYA'DA MÜSLÜMANLARA TELEVİZYON KANALI MOSKOVA (A.A)

20 Ocak 2011 12:16

-RUSYA'DA MÜSLÜMANLARA TELEVİZYON KANALI  MOSKOVA (A.A) - 20.01.2011 - Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, Rus hükümetinin ülkede hoşgörüyü artırmak amacıyla yakında Müslümanlar için bir televizyon kanalı açacağını söyledi.  Gaynuddin, açılması planlanan kanalda gençler için eğitim programlarının ağırlıkta olacağını belirterek, "Farklı inançların temsilcilerine yönelik hoşgörülünün geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Söz konusu televizyon kanalının giderek artan İslam karşıtlığıyla mücadeleye de yardımcı olacağına inandıklarını ifade eden Gayunddin, televizyon kanalda Müslümanların yanı sıra Müslüman olmayan personelin de görev yapacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev tarafından 2 yıl önce önerilen kanalın 20 milyon Müslümana sahip Rusya genelinde şubat veya mart ayında yayına girmesi bekleniyor.

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