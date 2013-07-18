Rusya'da muhalefetin Putin'e karşı adayına 5 yıl hapis cezası verildi

Rusya'da Eylül ayındaki seçimlerde Moskova belediye başkanlığına aday olan ve 2018'de Putin'e karşı muhaliflerin adayı olmaya hazırlanan Alexei Navalny, zimmetine para geçirme suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alexey Navalny, 2003 yılında vergi kaçırma ve yolsuzluk davasından hüküm giyen eski milyarder Mikhail Khodorkovsky'den beri Putin'e rakip olabilecek tek kişi olarak görülüyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyasi bir rakibini daha demir parmaklıkların arkasına gönderdi.

Putin'e yönelik sert eleştirileriyle tanınan muhalif aktivist avukat Alexei Navalny, 2009 yılında bir devlet kurumuna danışmanlık yaptığı sırada 500 bin doları zimmetine geçirmekten mahkum oldu.

Navalny'yi suçlu bulan Rus mahkeme başkanı Sergei Blinov, 5 yıl hapis cezası verdi. Rus savcı, Putin'in siyasi rakibine 6 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Mahkeme Başkanı Sergei Blinov, başkent Moskova'nın doğusundaki Kirov Valiliği'nde devlete ait Kirovles isimli şirkette 2009 yılında danışman olarak çalışan 37 yaşındaki Navalny'nin lideri olduğu grubun zimmetine 500 bin dolar geçirdiğine hükmetti.

Rus avukat Alexei Navalny, Putin iktidarının bulaştığı yolsuzlukları ortaya çıkarmakla tanınıyor.

Siyasi uzmanlar, Putin'in en güçlü siyasi rakibi olarak gördüğü Alexei Navalny'yi 6 yıl hapis cezasına çarptırarak, 2018 devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmasını engellediğini belirtiyor.

Muhalif lider Navalny, önümüzdeki Eylül ayında yapılacak seçimlerde Moskova belediye başkanlığı için aday olmuştu. Rusya Yüksek Seçim Kurulu, Navalny'in seçimlerde aday olmasına onay vermişti.