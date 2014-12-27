Rusya'da muhalefet liderlerinin fotoğrafları prezervatiflerin üzerinde!

Moskova'da bir grup Kremlin yanlısı eylemci, sokağa çıkıp halka, üzerlerinde muhalif liderlerin fotoğrafları bulunan prezervatifler dağıttı. Eylem birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in destekçileri sıra dışı bir eyleme imza attı. Eylemciler, üzerinde muhalefet liderlerinin resmi bulunan prezervatifleri sokakta dağıttı. Prezervatif paketlerinin üzerinde bulunan isimler arasında muhalif liderler Alexei Navalni ve işadamı Mihail Hodorkovski var.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Kremlin yanlıları, muhaliflerin ülkede panik havası yaratarak rublenin bu yıl yüzde 50 değer kaybetmesine neden olduğuna inanıyor. Eylemcilere göre, ekonominin zora düşmesinin nedeni batının yaptırımları ve petrol fiyatlarının düşmesi değil, muhalifler...

Hakkında 10 yıl hapis cezası istenen muhalif lider Navalni ile ilgili kararın 15 Ocak'ta verilmesi bekleniyor. Rusya'nın en zengin ismiyken 2003'te tutuklanıp cezaevine konan işadamı Hodorkovski ise 10 yılın ardından geçen yıl hapisten çıkmıştı.