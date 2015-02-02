Rusya'da 'Kültürel Çernobil' faciası: 1 milyonu aşkın tarihi belge ve kitap kül oldu!

Dünyanın en önemli kütüphanelerinden biri olan koleksiyonunda 16'ncı yüzyıldan kalma el yazması eserler barındıran Rusya Sosyal Bilimler Akademik Enstitüsü Kütüphanesi'nde cuma gecesi çıkan yangın önceki gece geç saatlerde söndürüldü. Kütüphanede bulunan 14 milyon kitap ve tarihi belgenin yüzde 15'inin kül olduğu açıklandı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan kütüphaneyi küle çeviren yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. 2 bin metrekarelik binadaki yangını söndürme çalışmalarına 200 itfaiyeci katıldı. Rus basını, kundaklama ihtimali üzerinde dururken, kütüphanenin yangın söndürme sisteminin düzgün çalışmadığına dair iddialar da ortaya atıldı.

'Eşi olmayan metinler var'

1918'de kurulan kütüphanede Slav dillerinde yazılmış eşi olmayan metinler, 600 yıllık el yazmaları da bulunuyor. Faciayı Ukrayna'da 1986'da Çernobil'deki nükleer reaktör kazasına gönderme yaparak "Kültürel Çernobil" olarak nitelendiren Rusya Bilim Akademisi Başkanı Vladimir Fortov "Kültürel miras açısından büyük bir kayıp. ABD'deki Kongre Kütüphanesi'yle birlikte türünün en büyük örneği olan bir kütüphaneden bahsediyoruz. Burada başka hiçbir yerde bulunamayacak eserler muhafaza ediliyor" dedi.