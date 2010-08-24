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Dünya

RUSYA'DA KÖMÜR MADENİNDE GÖÇÜK MOSKOVA (A.A)

24 Ağustos 2010 16:21

-RUSYA'DA KÖMÜR MADENİNDE GÖÇÜK MOSKOVA (A.A) - 24.08.2010 - Sibirya'nın batısındaki Kemerova bölgesinde bulunan Prokopyevsk kasabasında, bir kömür madeninde tavanın çökmesinden dolayı 2 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti, tavanın çöktüğü yerde 12 madencinin bulunduğunu belirterek, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 madencinin ocaktan çıkmayı başardığını duyurdu. Kemerova bölgesinde bulunan Mejdureçensk kasabasındaki Raspadskaya kömür madeninde de 8 Mayısta göçük olmuş, 68 madenci ölmüştü. Bu kazada göçük altında kalan 23 madenciye şu ana kadar ulaşılamadı.

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