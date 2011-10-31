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Dünya

Rusya'da kış saatine son MOSKOVA (A.A)

31 Ekim 2011 14:58

-Rusya'da kış saatine son  MOSKOVA (A.A) - 31.10.2011 - Dünya genelinde gün ışığından daha çok yararlanmak için geçilen kış saati uygulamasına Rusya son verdi. Ancak cep telefonları ve bilgisayarların otomatik olarak kış saatine geçmesi yüzünden dün çalışan çok sayıda Rus vatandaşı bir saat fazla çalıştı. Moskova'nın dünden itibaren kış saati uygulamasını sona erdirmesi yüzünden Türkiye ve Rusya arasındaki saat farkı, uygulamanın devam edeceği gelecek yıl Mart ayına kadar 2 saate çıkmış oldu. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, gün ışığından daha fazla yararlanma görüşünün iddia edildiği boyutta olmadığı ve dolayısıyla bu yıldan itibaren kış saati uygulamasından çıkılmasıyla ilgili kararı imzalamıştı.

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