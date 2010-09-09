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Dünya

RUSYA'DA İNTİHAR SALDIRISI: 15 ÖLÜ ROSTOV (A.A)

09 Eylül 2010 18:27

-RUSYA'DA İNTİHAR SALDIRISI: 15 ÖLÜ ROSTOV (A.A) - 09.09.2010 - Rusya'nın güneydeki Kuzey Osetya bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi öldü. Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, son yıllarda bölgede düzenlenen terör saldırılarının en kötülerinden biri olarak gösterilen bugünkü saldırıda, aralarında intihar eylemcisinin de bulunduğu 15 kişinin öldüğünü, 133 kişinin de yaralandığını söyledi. Yetkililer, bölgenin başkenti Vladikavkaz'daki saldırıda, intihar komandosunun arabasını kentin en büyük marketinin ana kapısına sürerek bombaları patlattığını kaydetti. Bakanlık yetkilileri, yaralılardan 87'sinin hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in, özel temsilcisini, yardım çalışmalarını koordine etmesi için saldırı bölgesine gönderdiği kaydedildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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